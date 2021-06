En 2020, Wimbledon fermait ses portes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le tournoi du Grand Chelem réouvre enfin ses portes pour le plus grand bonheur de tous. À l’oc­ca­sion, l’or­ga­ni­sa­tion vous propose une petite visite à l’in­té­rieur du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Le lieu est juste excep­tionnel. La vidéo vaut le détour…