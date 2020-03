En cette période de confinement et de suspension, beIN SPORTS vous propose de revenir sur le doublé de Caroline Garcia en 2017 lorsqu’elle avait remporté Wuhan et Pékin. Deux succès qui l’avaient propulsé dans le Top 10 et au Masters de Singapour où elle avait chuté en demi-finale.

beIN Story – L'état de grâce de Caroline Garcia 📖 #beINStory 🎾 Retour sur l'état de grâce de Caroline Garcia à l'automne 2017 ! Gepostet von beIN SPORTS France am Donnerstag, 19. März 2020