Etonnant, comme les mots d’hier peuvent encore réson­ner aujourd’­hui. L’INA a pris l’ha­bi­tude de nous le rap­pe­ler, en repos­tant les anciens repor­tages du pay­sage média­tique fran­çais du XXème siècle. Et le der­nier fait la part belle au ten­nis. Et plus exac­te­ment, un cer­tain Yannick Noah. Grand espoir du ten­nis fran­çais en 1977, il a alors seule­ment 17 ans. Mais devant son talent, le jour­na­liste se prend à rêver de voir un jour le jeune homme triom­pher sur le Central de Roland‐Garros. Une per­for­mance plus accom­plie par un Français depuis Marcel Bernard de 1946.

Or, le Noah de l’é­poque pense avoir la réponse au pro­blème. « Le manque de résul­tats de nos espoirs est dû au manque de tra­vail et au manque d’am­bi­tion. Surtout un manque d’am­bi­tion ». Des paroles à remettre dans un contexte par­ti­cu­lier, où le ten­nis fran­çais peine à exis­ter sur la scène inter­na­tio­nale, et a ten­dance à mettre beau­coup de pres­sion dès qu’un jeune joueur se montre pro­met­teur. Mais qui résonnent avec force quand il reven­dique lui‐même avoir pour objec­tif « d’être au moins par­mi les dix meilleurs joueurs mon­diaux ». Et sur­tout, quand on sait que plus aucun Français ne s’est impo­sé à Roland‐Garros depuis ce même Yannick Noah en 1983…