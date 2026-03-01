Présent sur les instal­la­tions du Masters 1000 d’Indian Wells depuis déjà plusieurs jours, Jannik Sinner a parti­cipé à plusieurs sessions d’en­traî­ne­ment sur l’im­mense court central dans le désert californien.

Alors qu’il s’est entraîné ce dimanche avec Zizou Bergs, l’Italien a vu ce dernier réussir un sublime tweener gagnant après pour­tant un très bel enchaî­ne­ment amortie‐lob.

À la fois eupho­rique et éreinté après un tel point, le Belge s’est allongé sur le sol pour célé­brer ce coup toujours aussi beau à regarder.

Jannik Sinner drop­shots Zizou Bergs, who ends up hitting a tweener winner 😂🌟



🎥 Zizou Bergs pic.twitter.com/KqSsltJuAZ — jannik sinner files (@jannik_files) March 1, 2026

Reste désor­mais à savoir s’il sera capable de réaliser la même chose la prochaine fois qu’il croi­sera le 2e joueur mondial dans un match officiel…