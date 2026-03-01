Présent sur les installations du Masters 1000 d’Indian Wells depuis déjà plusieurs jours, Jannik Sinner a participé à plusieurs sessions d’entraînement sur l’immense court central dans le désert californien.
Alors qu’il s’est entraîné ce dimanche avec Zizou Bergs, l’Italien a vu ce dernier réussir un sublime tweener gagnant après pourtant un très bel enchaînement amortie‐lob.
À la fois euphorique et éreinté après un tel point, le Belge s’est allongé sur le sol pour célébrer ce coup toujours aussi beau à regarder.
Jannik Sinner dropshots Zizou Bergs, who ends up hitting a tweener winner 😂🌟— jannik sinner files (@jannik_files) March 1, 2026
🎥 Zizou Bergs pic.twitter.com/KqSsltJuAZ
Reste désormais à savoir s’il sera capable de réaliser la même chose la prochaine fois qu’il croisera le 2e joueur mondial dans un match officiel…
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 18:58