Alors que l’ATP 500 de Rotterdam débu­te­ra ce lun­di 1er mars, ses têtes de série numé­ro 2 et 3 étaient à l’en­traî­ne­ment ce dimanche et ce n’é­tait pas pour faire de la figu­ra­tion à en juger l’in­ten­si­té des coups. Au pre­mier tour, Stefanos Tsitsipas sera oppo­sé au Biélorusse Egor Gerasimov, demi‐finaliste à Montpellier tan­dis qu’Alexander Zverev affron­te­ra le fan­tasque et mal­heu­reux fina­liste de Singapour, le Kazakh Alexander Bublik.

Indoor prac­tice for Zverev and Tsitsipas in Rotterdam 🇳🇱



(🎥 @AlexZverev) pic.twitter.com/e4mwgVBy9D — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 28, 2021