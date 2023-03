Dans l’in­ter­view qu’elle nous a accordée pour le compte du numéro84 de We Love Tennis Magazine, Alizé Cornet a évoqué logi­que­ment sa fin de carrière qui s’ap­proche de plus en plus.

« Je ne veux pas arrêter sur une bles­sure. Mais pour dire la vérité, je me sens aujourd’hui bien usée par le circuit et surtout la disci­pline que je m’impose pour faire ce métier le mieux possible. Je fatigue. J’aspire à jouir d’une vie normale. Prendre du plaisir à faire des trucs normaux comme passer du temps avec la famille. La vie défile vite et je n’aurai pas connu les fameuses sorties avec les copains. Je donne mes dernières cartouches. Je veux quand même finir l’année, jouer sur gazon puis à l’US Open. Après, je verrais comment je me sens physi­que­ment et mentalement »