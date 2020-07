Nous vous avions raconté l’aventure extraordinaire d’Arthur qui avait reconstruit un court de tennis chez un voisin pendant le confinement.

Nous avons donc jugé utile de le contacter à nouveau dans le cadre de l’édition de numéro 75 de We Love Tennis Magazine.

Arthur nous a confirmé qu’il a vécu un vraie tornade médiatique.

Arthur, on t’avait prévenu qu’il allait y avoir une déferlante médiatique autour de ton aventure. Cela a-t-il été le cas ?

Oui, et même plus que ça. J’ai donné des interviews sans cesse : ESPN, l’ATP, partout dans le monde. J’y ai pris du plaisir, c’était amusant. Cela m’a fait prendre conscience de ce que vivent les stars du circuit qui sont sollicitées de façon permanente. Au fur et à mesure des entretiens, j’ai aussi appris à comprendre le fonctionnement des médias.

Et ce fameux court, comment va-t-il ?

Bien, on y a fait de nouveaux travaux et son propriétaire l’utilise régulièrement. J’y vais aussi, car c’est pratique, c’est à côté de chez moi. Chaque fois que je fais le chemin, je me souviens de la première fois où je l’ai découvert. Depuis cette médiatisation, je reçois aussi des mails où l’on me demande des conseils en termes de rénovation de terrains, c’est plutôt rigolo.

C’est ta maman qui a décidé d’en parler aux médias. Avec le recul, elle a bien fait, non ?

Oui, car c’était en plus une période où je n’allais pas bien, je n’avais pas trop le moral. Le fait que tout le monde trouve notre initiative géniale m’a donné une bonne énergie pour repartir, car ce confinement avait été moralement difficile.