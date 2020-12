Ce mercredi, deuxième extrait de notre Grand Entretien qui devait être publié dans notre numéro 77 de We Love tennis Magazine. Comme Gilles Simon a égratigné fortement les médias tricolores dans son livre en expliquant qu’ils ne comprenaient pas le tennis, on a posé la question au coach de Fiona Ferro.

Penses-tu, comme Gilles Simon, que nous, les médias, ne comprenons pas bien le tennis ?

« Non, et je n’aime pas les généralités. Par contre, je discute assez souvent avec des journalistes qui, pour la plupart, me semblent assez bien connaître l’activité. Cependant, je suis souvent surpris lorsque je lis ce qu’ils écrivent. Je suis terriblement gêné par la façon dont on traite la performance dans les quotidiens sportifs. On glorifie la victoire et on culpabilise la défaite, comme si perdre était une faute. C’est insupportable et je ne veux pas que les jeunes athlètes aient cette représentation de la performance. Perdre n’est pas une honte et gagner n’est pas un aboutissement. J’aime que l’on évoque le progrès, l’effort, le dépassement de soi, mais c’est trop rarement le cas. Je l’ai beaucoup ressenti quand Lucas Pouille a commencé à bien jouer en 2016. Ça m’a dérangé de lire qu’un joueur était coupable de perdre. J’ai alors décidé d’arrêter de parler dans les quotidiens sportifs, car nous ne partageons pas la même vision de la performance«