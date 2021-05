Pour la sortie du N°77 de Welovetennis Mag, nous avons décidé d’en­gager un rédac­teur en chef excep­tionnel. Richard Gasquet a donc répondu à nos ques­tions tout en commen­tant ce numéro en évoquant sa carrière et ses souve­nirs de joueur de club. En guise de mise en bouche, avant que le maga­zine soit dans le réseau (le 20 mai), nous l’avons ques­tionné sur le cas de Benoît Paire. C’était hier vers 10 heures 30 avant que Benoit ne l’emporte face à Basilashvili. La réponse de Richie est encore plus précieuse après cette perfor­mance de Benoît.

« Je connais très bien Benoit. Il est atta­chant. La première fois que j’ai fait sa connais­sance c’était un jour à Roland Garros. J’étais sur le circuit depuis un bout de temps, je reve­nais d’une séance d’en­traî­ne­ment et là j’ai entendu sur un court un joueur qui cassait des raquettes. Aujourd’hui, je n’ai pas envie de le blâmer. Moi aussi, j’ai fait des conne­ries, je me vois pas aller le voir pour lui dire ce qu’il doit faire. Je reste persuader qu’il faut des joueurs comme Benoit sur le circuit. Quand tu es à 30 et que tu rates ta « perf » à 15⁄ 4 , tu peux aussi complè­te­ment débou­lonner et casser une raquette. Cela fait partie de la magie de ce sport. On passe par des montagnes russes émotion­nelles. À sa façon, Benoît Paire est un poète. Il est capable de péter un câble et de quelques minutes plus tard de retrouver sa main qui est incroyable. »