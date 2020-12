Deuxième prise de parole de « JR » comme disent les intimes concernant des passage du livre de Gilles Simon. Dans son ouvrage, Gilles explique qu’il a travaillé trop tard l’aspect mental dans sa carrière alors que c’est une clé essentielle à la réussite. Il faut dire que cette matière suscite des débats continus.

« J’ai envie de dire le contraire car j’estime qu’il y a trop de « charlatans » qui se disent préparateur mental. Quelques fois au lieu d’être bénéfique, cela pollue la situation. Pour moi, le mental fait partie de l’entraîneur. On inculque des choses, des valeurs, une façon de penser. C’est quand même l’entraîneur qui est le plus souvent avec son joueur donc c’est logique que ce soit lui qui soit aussi en charge de la partie mentale. Cela est aussi lié à l’expérience du coach. Alors, c’est vrai qu’il existe des formations mais on ne sait pas vraiment comment elles ont été construites et validées. L’idée c’est que le vécu de l’entraineur peut permettre de bien communiquer auprès de son joueur, donc je reste persuadé que c’est l’entraineur tennis le premier entraineur mental. »