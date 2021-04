Battu hier assez sèche­ment par Davidovich Fokina, le Palois réalise quand même une belle saison.



Nous avons donc décidé d’en faire notre Guest Star pour notre prochain maga­zine qui sort avant Roland‐Garros.



Joint au télé­phone ce mardi, Jérémy a répondu à nos ques­tions et notam­ment celle concer­nant le dossier sur le GOAT.

Proche de Roger Federer, Jérémy n’a pas voulu entrer dans le jeu des pronos­tics, mais il a quand même donner sa version concer­nant l’idée que Novak Djokovic pouvait avoir un trai­te­ment média­tique peu favo­rable : « Novak est un immense cham­pion, c’est incon­tes­table. C’est surtout certaines de ses atti­tudes sur le court qui sont poin­tées du doigt et cela je peux le comprendre. De plus, j’ai aussi tendance à dire que si l’on peut « aimer » Rafa et Roger presque en même temps, il est plus diffi­cile d’ap­pré­cier Federer ou Nadal si on est fan de Djokovic. C’est ainsi et l’on y peut rien. C’est comme être supporter du PSG et de l’OM, c’est tout simple­ment impos­sible »

L’intégralité de l’en­tre­tien sera donc dispo­nible dans le prochain Welovetennis Mag qui sort le 20 Mai avec un rédac­teur en chef excep­tionnel dont vous allez bientôt connaître l’identité.