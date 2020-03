Dans notre numéro 74, nous avons consacré plus de 10 pages à essayer de comprendre le fonctionnement d’une académie de tennis. Forcément, on est allé interroger des anciens joueurs tricolores qui sont passés dans les « mains » d’un certain Nick Bollettieri.

Jean-René Lisnard a donc été un de nos témoins, et le fondateur avec Gille Cervara de l’élite tennis center à Cannes, ne manie pas la langue de bois : « En fait, on voyait très peu Nick Bollettieri, il était là sans être vraiment présent. Nous travaillions avec des coachs souvent Colombiens, et c’était répétitif. Personnellement, je n’ai rien appris tennistiquement pendant cette période. Néanmoins, je ne peux nier que cela m’a endurci tout en me donnant des bases concernant l’esprit de la gagne que les Américains maîtrisent mieux que nous. Dire que j’ai perdu du temps, je ne sais pas, et puis refaire le passé ne m’intéresse pas beaucoup.«