Emmanuel Planque sera l’un des nos invités dans le numéro 77 de We Love Tennis Mag que nous sommes entrain de construire pour vous.

Emmanuel Planque a donc bien voulu répondre à nos questions autour de la mission du coach au sens large. Cet entretien très fouillé confirme son engagement et aussi son amour pour le tennis.

On vous a donc sélectionné un passage pour vous mettre l’eau à la bouche…

À la question : Le coach apprend avec sa joueuse. Mais comment le coach se forme-t-il ? Est ce que tu regardes beaucoup de match ? Est ce que tu lis beaucoup la littérature tennistique ? Est ce que tu échanges beaucoup avec les autres coachs ?



Voici sa réponse : « Il existe en France d’excellentes formations théoriques qui constituent un socle de connaissances nécessaires pour commencer à entraîner. Ensuite, à chaque entraîneur, en fonction de sa curiosité, de sa sensibilité, d’aller piocher ici et là pour s’enrichir. Pour ma part, je passe ma vie à regarder du tennis, passé et contemporain. Je note tout ce que je fais et tout ce que je vois depuis 25 ans. J’échange énormément avec des entraineurs de tennis comme Günter Bresnik, José Perlas ou Séverin Luthi par exemple ».

L’intégralité de l’interview sera disponible dans We Love Tennis Mag fin novembre et puis sur welovetennis.fr en décembre.