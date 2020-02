Lors de l’entretien que Jo-Wilfried Tsonga nous a accordé pour le N°74 de WeLoveTennis Magazine que vous pouvez lire en intégralité en cliquant ici, nous avons abordé plusieurs thématiques récurrentes.



Sur l’idée que les Français ne s’entraînent pas assez. Le Tricolore a été clair et a décidé de mettre les point sur les I : « C’est de la “connerie”, j’entends ça depuis que je suis joueur professionnel. Et mon exemple le prouve, je me suis toujours énormément entraîné, plus d’ailleurs que certains de mes camarades. Et cela parce que j’étais moins doué qu’eux. Mais ce qui fait la qualité d’un joueur, ce n’est pas la dose ou le nombre d’heures d’entraînement, mais la qualité de ce que vous produisez en fonction de vos capacités. Donc dire que les Français doivent mieux s’entraîner serait plus juste que ressasser la rengaine de la charge de travail. Roger Federer en est un exemple parfait : il a su durant toute sa carrière varier ses séances tant en termes de volume que de contenu, c’est aussi l’une des clés de son succès.«