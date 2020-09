Pour ce Roland-Garros historique, mais aussi pour rendre hommage à un US Open presque « homérique », la rédaction a décidé de concocter un magazine qui se lit à l’envers pour l’US Open et à l’endroit pour Roland-Garros. Lors de l’impression, le public annoncé était important et on avait fait donc le pari d’expliquer que Roland-Garros serait finalement une retour à la normale. On ose encore y croire encore un peu malgré les dernières décisions.

Dans ce numéro vous retrouverez donc un résumé de l’US Open à notre sauce, une double page consacrée à la révolution de la nouvelle association de Novak Djokovic et un dossier de plus de 8 pages sur Roland-Garros 2020 avec un bel entretien de Nicolas Perrotte sur le rôle de la préparation physique pendant cette période inédite liée au Covid-19.

En construisant ce numéro, comme pour tous les autres, nous avons un seul objectif, partager notre passion pour ce sport magnifique qui mêle mental, technique et physique.