Après une période marquée par le confinement en raison de la crise sanitaire du Covid-19, nous sommes heureux de pouvoir reprendre nos bonnes habitudes en vous présentant le dernier numéro de Welovetennis Magazine, disponible gratuitement en format numérique. Un numéro 75 où nous avons décidé d’interroger différentes personnalités de la petite balle jaune qui nous racontent cette période étrange que nous avons vécu en 2020. Nous vous proposons également nos traditionnels tests chaussures pour cette année ainsi que les tests des raquettes padel.

En attendant le retour de notre passion à tous, le tennis, et de nos joueurs et joueuses sur le circuit, on vous souhaite une bonne lecture !