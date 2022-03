Le phéno­mène du padel est global, mondial et il n’est pas prêt de s’ar­rêter. On a donc décidé de consa­crer notre dossier à cette disci­pline qui accueille de plus en plus de prati­quants. Cela nous a semblé logique d’au­tant qu’une étape du World Padel Tour va être orga­nisée prochai­ne­ment en France, à Toulouse du 13 au 19 juin.

Bien sûr, le tennis n’est pas oublié dans ce numéro avec notam­ment un bel hommage à Daniil Medvedev mais aussi à un certain Juan Martin Del Potro !

Bonne lecture…