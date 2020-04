C’est le Times, quotidien plutôt sérieux et informé qui explique que l’année sera pas aussi terrible que cela pour le All England Club qui organise Wimbledon. En effet, leur assurance qui couvrait les risques d’une pandémie va leur verser la somme de 100 millions de dollars. On rappelle que les revenus de Wimbledon se situe autour 300 millions pour une édition. Maintenant il reste plus qu’à faire un calcul savant pour connaitre la perte réelle car Wimbledon aura forcément peu de frais, pas depPrize money, pas de personnel à payer etc etc…