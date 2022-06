Matteo Berrettini l’a mauvaise, et on peut clai­re­ment le comprendre.

Finaliste en titre à Wimbledon, l’Italien a vu l’ATP retirer tous les points de la prochaine édition du Grand Chelem londo­nien (du 27 juin au 11 juillet 2022) en réponse à l’ex­clu­sion des joueurs russes et biélo­russes. Une situa­tion injuste pour les joueurs non concernés par cette déci­sion étant donné qu’ils perdront l’in­té­gra­lité des points acquis en 2021 sans la possi­bi­lité de les défendre. Soit un total de 1200 pour Matteo.

« Je me suis fait complè­te­ment avoir. C’est une situa­tion diffi­cile, j’ai telle­ment de points à défendre et main­te­nant je ne peux plus les défendre. Je ne suis pas dans les meilleures dispo­si­tions et nous nous battons tous pour obtenir des points. Je vais jouer autant de tour­nois que possible. C’est mauvais ce qui s’est passé pour les Russes et les Biélorusses, mais ce n’est pas juste non plus pour le reste des joueurs. »