Les Tricolores ont été beau­coup plus épar­gnés qu’à Roland‐Garros. Et sauf catas­trophe, certains vont pouvoir tenter de tracer une petite route au All England Club.

Les quali­fiés, par exemple, que sont Bonzi, Hoang, Barrere et Rinderknech peuvent tout à fait espérer arriver au moins au deuxième tour.

Coup dur en revanche pour Ugo Humbert face à Nick Kyrgios qui était le véri­table épou­van­tail de ce tableau. Pouille aura aussi du mal, Chardy égale­ment avec un gros morceau nommé Karatsev tout comme Benoît Paire.

Et que dire du duel entre Federer et Mannarino, un vrai match de « gala » pour Adrian.

Si la moitié de nos « fren­chies » passe le premier tour, ce sera déjà beau :



Gaël Monfils - Christopher O’Connell (AUS, Q)

Benoît Paire - Diego Schwartzman (ARG, 9)

Gilles Simon - Dusan Lajovic (SRB)

Antoine Hoang - Zhizhen Zhang (CHN, Q)

Pierre‐Hugues Herbert - Pablo Andujar (ESP)

Arthur Rinderknech – Oscar Otte (GER, Q)

Grégoire Barrere – Botic Van de Zandschulp (NED, LL)

Corentin Moutet – Aljaz Bedene (SLO)

Jérémy Chardy – Aslan Karatsev (RUS, 20)

Jo‐Wilfried Tsonga - Mikael Ymer (SUE)

Ugo Humbert – Nick Kyrgios (AUS)

Richard Gasquet – Yuichi Sugita (JAP)

Lucas Pouille - Cameron Norrie (GBR, 29)

Adrian Mannarino - Roger Federer (SUI, 6)

Benjamin Bonzi - Marco Trungelitti (ARG, Q)