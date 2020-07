Le 3 juillet 2004 constitue un jour inoubliable dans la carrière de Maria Sharapova. Âgée de seulement 17 ans, la Russe dispute sa première finale de Grand Chelem. Face à elle : Serena Williams, double tenante du titre et numéro 1 mondiale de l’époque. La native de Niagan a débarqué au All England Club après un succès au tournoi de Birmingham. Déjà 13e mondiale, elle écarte en demi-finale Lindsay Davenport, cinquième mondiale. La nouvelle « tsarine » réalise un match époustouflant et s’impose 6-1, 6-4 après avoir été menée 2-4 au deuxième acte. A 17 ans et 3 mois, elle devient la troisième plus jeune gagnante du prestigieux Grand Chelem londonien. Et surtout, elle est la première joueuse russe à s’imposer sur le gazon londonien.

Serena Williams ne digère pas cette défaite face à la jeune Maria Sharapova qui s’imposera encore face à elle lors du Masters de cette même année 2004. Depuis, l’Américaine a enchaîné 18 victoires de rang face à elle…