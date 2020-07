Il y a 17 ans, Federer remportait son premier titre du Grand Chelem. Mais le 6 juillet est également le jour d’une des finales les plus marquantes de l’histoire du tennis. Il y a 12 ans jour pour jour, Rafael Nadal affronte Federer, qui reste sur cinq victoires consécutives sur le gazon anglais dont les deux dernières déjà face à l’Espagnol. Un parfum de revanche, et un Nadal en quête d’un premier titre à Wimbledon. Une rencontre d’anthologie, terminée au crépuscule suite à trois interruptions à cause de la pluie, et une victoire de Nadal, qui met fin à l’hégémonie de Roger Federer. Après cinq sets (6/4, 6/4, 6/7, 6/7, 9/7), et 4h48 de jeu, Rafa remporte son premier titre au All England Club et devient par la même occasion le troisième joueur dans l’histoire à faire le doublé Roland Garros/Wimbledon, après Borg et Laver.