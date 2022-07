Lors de son premier tour, Nick Kyrgios, visi­ble­ment conspué par un spec­ta­teur tout au long de son match avait craché sur ce « fan » pour le faire « taire ».

En confé­rence de presse, il s’était même justifié sans regretter ce geste. « Si on me manque de respect, je me dois de réagir ».

Depuis, les orga­ni­sa­teurs de Wimbledon ont dili­genté une enquête et la sanc­tion est tombée. Nick devra payer une amende de 8100 livres, soit 9516 euros.

Bien sûr, il a été relancé sur le sujet après son succès face à Krajinovic et le ton est vite monté face aux médias.

« Pourquoi me poses‐tu cette ques­tion, tu n’a rien à écrire pour demain ? »

Sans Nick, la vie sur le circuit serait telle­ment monotone.