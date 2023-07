Seulement quatre jours après avoir aban­donné en quarts de finale du tournoi d’Eastbourne suite à une gêne à l’épaule droite, Caroline Garcia s’est rassurée ce lundi, au premier de Wimbledon.

Toujours gênée et strappée au niveau de l’épaule, la Française, sans briller, est quand même parvenue à s’im­poser face à l’Américaine, Katie Volynets : 6–4, 6–3, après 1h20 de jeu.

Malgré quelques impré­ci­sions et un duel inter­rompu pendant plus d’une heure à cause de la pluie, la 5e joueuse mondiale a assuré l’es­sen­tiel en attei­gnant le deuxième tour du tournoi londo­nien où elle sera confrontée à Leylah Fernandez ou Kateryna Baindl. En atten­dant, place à la récu­pé­ra­tion et aux soins pour la Lyonnaise.