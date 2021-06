Il y a 40 ans, le 22 juin 1981, avait lieu la réplique la plus légen­daire de l’his­toire du tennis. Cette réplique tient en en quatre mots : « You cannot be serious ». Cette phrase est prononcée par John McEnroe. Lors de son premier tour à Wimbledon contre son compa­triote Tom Gullikson, « Big Mac » s’en prend à l’ar­bitre après l’an­nonce faute de son service. Une séquence mémo­rable. D’ailleurs, l’au­to­bio­gra­phie de McEnroe est inti­tulée « You cannot be serious ».

« Vous n’êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas être sérieux !! La balle était sur la ligne. La craie a volé. Elle était clai­re­ment bonne. Comment pouvez‐vous l’an­noncer faute ? Combien vous allez en rater ? Tout le monde a vu qu’elle était bonne. Tout le stade. E vous l’an­noncez dehors ? Expliquez‐moi ça, voulez‐vous. »

Plus tard dans le match, McEnroe, surnommé au début de sa carrière « Superbrat » (le sale gosse), insulte l’ar­bitre de « pire ordure de l’his­toire ». Pour son compor­te­ment, l’Américain écope d’une amende de 1500 livres. Une première à l’époque. Le lende­main, les tabloïds anglais le détruisent : « McEnroe touche le fond », « Honte sur le Superbrat ».

Quinze jours plus tard, McEnroe décro­chera le premier de ses trois Wimbledon.

Sur la vidéo, la tirade commence à 20 secondes mais l’en­semble de la séquence mérite d’être vue (ou plutôt écoutée).