Wimbledon a révélé les invi­ta­tions pour le tournoi et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il respecte l’his­toire du tennis. Si Roland‐Garros avait surtout servi ses compa­triotes, le All England Club a préféré « récom­pensé » d’illustres cham­pionnes plutôt que les laisser sur le bord du chemin. C’est le cas pour Wozniacki, Raducanu, Kerber, et Osaka.

Wimbledon initial wild cards pic.twitter.com/FjMnNlqyeC — Michal Samulski (@MichalSamulski) June 19, 2024

Une fois de plus, Wimbledon se détache des autres tour­nois du Grand Chelem, il faut dire que du côté de « Londres » on sait ce que tradi­tion veut dire.…