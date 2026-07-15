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À peine battu en finale par Sinner, Zverev tourne déjà la page aux côtés de Nadal

Par
Thomas S
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Après une période forcé­ment très éprou­vante marquée par deux finales de Grand Chelem dont un titre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a décidé de s’ac­corder des vacances bien méritées.

Et l’Allemand a d’ailleurs été aperçu en très bonne compa­gnie puis­qu’il a visi­ble­ment partagé un moment sur un bateau avec un certain Rafael Nadal. 

« Alexander Zverev est parti en vacances à Monaco avec Eric Demuth, PDG de BitPanda, et a reçu la visite spéciale de Rafa Nadal. L’année dernière déjà, à la même époque, le Majorquin avait aidé Sascha en lui prodi­guant des conseils pendant plusieurs jours, aux côtés de son oncle. Nadal est d’ailleurs devenu un véri­table manne­quin depuis qu’il a pris sa retraite », a écrit notre confrère José Moron sur son compte Twitter. 

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 11:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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