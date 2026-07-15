Après une période forcément très éprouvante marquée par deux finales de Grand Chelem dont un titre à Roland‐Garros, Alexander Zverev a décidé de s’accorder des vacances bien méritées.
Et l’Allemand a d’ailleurs été aperçu en très bonne compagnie puisqu’il a visiblement partagé un moment sur un bateau avec un certain Rafael Nadal.
Alexander Zverev se fue de vacaciones por Mónaco con Eric Demuth, CEO de BitPanda, y contó con la visita especial de Rafa Nadal.— José Morón (@jmgmoron) July 15, 2026
Ya el año pasado, en esta época, el balear ayudó a Sascha con varios días de asesoramiento junto a su tío.
Nadal se ha quedado hecho un figurín tras… pic.twitter.com/AfXRLUPmcU
« Alexander Zverev est parti en vacances à Monaco avec Eric Demuth, PDG de BitPanda, et a reçu la visite spéciale de Rafa Nadal. L’année dernière déjà, à la même époque, le Majorquin avait aidé Sascha en lui prodiguant des conseils pendant plusieurs jours, aux côtés de son oncle. Nadal est d’ailleurs devenu un véritable mannequin depuis qu’il a pris sa retraite », a écrit notre confrère José Moron sur son compte Twitter.
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 11:40