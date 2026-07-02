Adrian Mannarino ne veut jamais connaître l’iden­tité de son adver­saire, si ce n’est seule­ment quelques minutes avant le début du match.

Au micro de BeIN Sports après sa défaite contre Alex de Minaur au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–2, 6–2), le Français de 38 ans, 40e mondial, a reconnu avoir été déçu en décou­vrant qu’il allait affronter l’Australien, 6e mondial.

🏆🎾 #Wimbledon

🗣 Adrian Mannarino 🇫🇷 : « J’étais un peu déçu en voyant qui était mon adver­saire aujourd’hui. »#TennisExtra pic.twitter.com/H5kWndPtX9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2026

« J’aurais aimé rester un peu plus long­temps ici. J’étais un peu déçu en décou­vrant qui était mon adver­saire aujourd’hui. C’est vrai que parmi les têtes de série, j’au­rais pu en embêter quelques unes avec mon jeu. Mais c’est comme ça. À moi d’être plus fort et mieux classé pour être un peu plus protégé au niveau des tableaux. Je suis tombé contre un meilleur joueur, même si j’ai fait une saison plutôt correcte sur gazon, ça s’ar­rête au deuxième tour de Wimbledon. C’est quand même pas très glorieux mais c’est comme ça. »