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Adrian Mannarino : « J’étais un peu déçu en décou­vrant qui était mon adver­saire aujourd’hui »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon - ITF -

Adrian Mannarino ne veut jamais connaître l’iden­tité de son adver­saire, si ce n’est seule­ment quelques minutes avant le début du match. 

Au micro de BeIN Sports après sa défaite contre Alex de Minaur au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–2, 6–2), le Français de 38 ans, 40e mondial, a reconnu avoir été déçu en décou­vrant qu’il allait affronter l’Australien, 6e mondial.

« J’aurais aimé rester un peu plus long­temps ici. J’étais un peu déçu en décou­vrant qui était mon adver­saire aujourd’hui. C’est vrai que parmi les têtes de série, j’au­rais pu en embêter quelques unes avec mon jeu. Mais c’est comme ça. À moi d’être plus fort et mieux classé pour être un peu plus protégé au niveau des tableaux. Je suis tombé contre un meilleur joueur, même si j’ai fait une saison plutôt correcte sur gazon, ça s’ar­rête au deuxième tour de Wimbledon. C’est quand même pas très glorieux mais c’est comme ça. »

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 21:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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