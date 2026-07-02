Adrian Mannarino ne veut jamais connaître l’identité de son adversaire, si ce n’est seulement quelques minutes avant le début du match.
Au micro de BeIN Sports après sa défaite contre Alex de Minaur au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–2, 6–2), le Français de 38 ans, 40e mondial, a reconnu avoir été déçu en découvrant qu’il allait affronter l’Australien, 6e mondial.
🏆🎾 #Wimbledon— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2026
🗣 Adrian Mannarino 🇫🇷 : « J’étais un peu déçu en voyant qui était mon adversaire aujourd’hui. »#TennisExtra pic.twitter.com/H5kWndPtX9
« J’aurais aimé rester un peu plus longtemps ici. J’étais un peu déçu en découvrant qui était mon adversaire aujourd’hui. C’est vrai que parmi les têtes de série, j’aurais pu en embêter quelques unes avec mon jeu. Mais c’est comme ça. À moi d’être plus fort et mieux classé pour être un peu plus protégé au niveau des tableaux. Je suis tombé contre un meilleur joueur, même si j’ai fait une saison plutôt correcte sur gazon, ça s’arrête au deuxième tour de Wimbledon. C’est quand même pas très glorieux mais c’est comme ça. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 21:46