Surclassé par Andrey Rublev au troi­sième tour de Wimbledon ce vendredi (7−5, 6–2, 6–3), Adrian Mannarino, issu des quali­fi­ca­tions, n’avait pas grand chose à regretter, comme il l’a confié à l’issue de la rencontre. Le Français est tout simple­ment tombé sur un joueur plus fort que lui.

« Il n’est pas connu pour son service, mais il a une très bonne qualité de service. Même en deuxièmes balles, il s’est engagé. Je pensais réussir à l’embêter un peu plus avec ma balle qui ne rebon­dis­sait pas énor­mé­ment, mais il a réussi à bien se débrouiller, en réus­sis­sant à accé­lérer à nouveau. C’est très fort de sa part. Il joue vite, il vous laisse peu de temps. Et il a retourné de mieux en mieux. J’avais l’im­pres­sion d’avoir peu de solu­tions. Si j’avais réussi à prendre ma chance au 1er set avec ces balles de break à 4–4, peut‐être qu’il se serait frustré. On ne le saura jamais. Et moi, ça m’a mis le doute dans ma tête, j’ai commencé à m’agacer un peu. »