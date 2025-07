Dans des propos relayés par Ubitennis, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, l’Italien Adriano Panatta, a répondu à la ques­tion suivante : Carlos Alcaraz est‐il plus fort que Jannik Sinner ?

« Il a des pics plus élevés. Sinner est plus constant. Sinner a un jeu — je ne veux pas paraître irré­vé­ren­cieux — sché­ma­tique, très élémen­taire, basé sur d’ex­cel­lents fonda­men­taux, meilleur en revers qu’en coup droit. Il se déplace très bien pour sa taille. Alcaraz peut faire des choses inat­ten­dues. Comme le super tie‐break à Paris : après 5 heures et demie, c’était phéno­ménal. Maintenant, ils commencent à mieux se connaître. Ils devien­dront les nouveaux Federer et Nadal : ils joue­ront beau­coup de finales, l’un gagnera une fois, l’autre une fois. Jusqu’à présent, c’est Alcaraz qui a gagné le plus ».

Ayant remporté ses cinq derniers duel contre Sinner, Alcaraz mène désor­mais 8–4 dans ses face‐à‐face avec l’Italien, qu’il ne peut retrouver qu’en finale à Wimbledon.