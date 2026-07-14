Légende vivante du tennis italien et désormais consultant, Adriano Pannata écrit également des chroniques pour nos confrères du Corriere della Sera.
Forcément, le vainqueur de Roland‐Garros en 1976 a voulu revenir sur deuxième sacre d’affilée de Jannik Sinner à Wimbledon. Et il est très impressionné.
« Sa marge de progression est presque scandaleuse. Il semble sans limites. Il a 24 ans, il en aura bientôt 25, et il accorde à son évolution une attention qui ne peut que lui faire honneur. Je ne sais pas jusqu’où il ira, mais je sais que dans les prochains mois, nous le verrons sans cesse s’améliorer. Enfin, après ce qui s’est passé à Paris, ce blocage soudain face au plus jeune des Cerundolo, après les longs examens effectués à l’hôpital San Raffaele, après les nombreux doutes qu’il a certainement eus, cette victoire lui permettra d’en effacer au moins une partie. D’ailleurs, une victoire à Wimbledon a toujours quelque chose de magique. Et cette fois encore, cela a été le cas. »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 17:50