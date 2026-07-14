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Adriano Pannata sur Jannik Sinner : « Je ne sais pas jusqu’où il ira, mais je peux affirmer une chose… »

Par
Thomas S
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Légende vivante du tennis italien et désor­mais consul­tant, Adriano Pannata écrit égale­ment des chro­niques pour nos confrères du Corriere della Sera.

Forcément, le vain­queur de Roland‐Garros en 1976 a voulu revenir sur deuxième sacre d’af­filée de Jannik Sinner à Wimbledon. Et il est très impressionné. 

« Sa marge de progres­sion est presque scan­da­leuse. Il semble sans limites. Il a 24 ans, il en aura bientôt 25, et il accorde à son évolu­tion une atten­tion qui ne peut que lui faire honneur. Je ne sais pas jusqu’où il ira, mais je sais que dans les prochains mois, nous le verrons sans cesse s’améliorer. Enfin, après ce qui s’est passé à Paris, ce blocage soudain face au plus jeune des Cerundolo, après les longs examens effec­tués à l’hôpital San Raffaele, après les nombreux doutes qu’il a certai­ne­ment eus, cette victoire lui permettra d’en effacer au moins une partie. D’ailleurs, une victoire à Wimbledon a toujours quelque chose de magique. Et cette fois encore, cela a été le cas. »

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 17:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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