Légende vivante du tennis italien et désor­mais consul­tant, Adriano Pannata écrit égale­ment des chro­niques pour nos confrères du Corriere della Sera.

Forcément, le vain­queur de Roland‐Garros en 1976 a voulu revenir sur deuxième sacre d’af­filée de Jannik Sinner à Wimbledon. Et il est très impressionné.

« Sa marge de progres­sion est presque scan­da­leuse. Il semble sans limites. Il a 24 ans, il en aura bientôt 25, et il accorde à son évolu­tion une atten­tion qui ne peut que lui faire honneur. Je ne sais pas jusqu’où il ira, mais je sais que dans les prochains mois, nous le verrons sans cesse s’améliorer. Enfin, après ce qui s’est passé à Paris, ce blocage soudain face au plus jeune des Cerundolo, après les longs examens effec­tués à l’hôpital San Raffaele, après les nombreux doutes qu’il a certai­ne­ment eus, cette victoire lui permettra d’en effacer au moins une partie. D’ailleurs, une victoire à Wimbledon a toujours quelque chose de magique. Et cette fois encore, cela a été le cas. »