La « fiancée » de Matteo est bien placé pour savoir ce qui fait la diffé­rence entre le joueur italien d’il y a un an et celui qui s’est qualifié pour sa première finale du Grand Chelem. Selon Ajla, son « homme » à surtout progresser au niveau de la tête : « Je pense en fait que ce qui est le plus impres­sion­nant chez lui, c’est son côté mental. Évidemment, son service, son coup droit, son jeu sont excel­lents. Mais je pense que la façon dont il aborde le jeu menta­le­ment, la façon dont il gère l’ad­ver­sité sur le terrain, cela est très impres­sion­nant. Tout cela n’était pas forcé­ment naturel. En fait, il travaille pour beau­coup de choses pour rester positif sur le court quoi qu’il arrive. Matteo est devenu top 10 assez rapi­de­ment et l’es­prit n’au­rait pu pas suivre. Chez lui, c’est tout l’in­verse. Il a tout de suite assumer son statut »