Finalistes des deux dernières éditions de Wimbledon, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont retrouvés pour un entraî­ne­ment sur le Centre Court ce jeudi, à trois jours du début du tournoi (29 juin au 13 juillet).

Présent sur place, le jour­na­liste espa­gnol Manuel Sanchez a raconté le déroulé de la séance. Il a notam­ment rapporté les propos du double tenant du titre, très humble face au septuple vain­queur du Grand Chelem londonien.

« L’entraînement s’est terminé à 5–5. Pour l’anec­dote, Alcaraz a réussi un passing shot à une main en pleine course et s’est excusé : ‘J’ai fermé les yeux et j’ai eu de la chance.’ »

El entreno se acaba con 5–5.



Como anéc­dota, Alcaraz le ha metido un ‘passing shot’ en carrera a una mano y se ha discul­pado.



“He cerrado los ojos y ha salido de suerte”. pic.twitter.com/S8dSNvyXrB — Manuel Sánchez (@ManuSanchezGom) June 26, 2025

Une atmo­sphère détendue semblait régné sur le gazon, où les deux cham­pions ont affiché comme toujours une belle complicité.