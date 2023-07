Sacré à Wimbledon dimanche grâce à une splen­dide victoire en cinq sets contre Novak Djokovic, pour­tant invaincu avant ce match depuis dix ans sur le Centre Court, Carlos Alcaraz a expliqué en confé­rence de presse avoir réalisé une chose importante.

« Bonne ques­tion… Probablement que je suis capable de le faire. Peut‐être qu’a­vant ce match, je pensais que je n’étais pas encore prêt pour battre Djokovic en cinq sets, dans une finale épique comme celle‐là. Rester fort physi­que­ment et menta­le­ment durant cinq sets face à une telle légende m’a sûre­ment appris beau­coup sur moi‐même. Et cela me servira dans le futur, car main­te­nant je sais que je peux le battre et que je peux bien jouer contre lui pendant cinq sets. Si on se rejoue en Grand Chelem, je saurai m’en souvenir. »