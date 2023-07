Lors de sa confé­rence d’après match, Carlos a vécu un moment plutôt drôle puis­qu’il a fallu que notre confrère pose deux fois la ques­tion pour que Carlitos en comprenne le sens. Le sujet est il est vrai un peu original puis­qu’il était ques­tion de son papa pris en flagrant délit au bord du court entrain de filmer l’en­trai­ne­ment de Novak Djokovic. Un évène­ment que ne nie pas l’Espagnol bien au contraire.

« C’est proba­ble­ment vrai. Mon père est un grand fan de tennis. Il ne se contente pas de d’as­sister à mes matchs. Je pense qu’il entre au club à 11 heures et qu’il en sort à 22 heures, pour regarder les matchs et les entraî­ne­ments de tout le monde. Pouvoir regarder Djokovic dans la vraie vie, je pense que cela l’in­té­resse, donc oui, c’est proba­ble­ment vrai qu’il filme les séances. Après de là à dire que cela me donne un avantage..je ne pense pas, je veux dire que j’ai beau­coup de vidéos de Djokovic »

Q