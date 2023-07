« Contre Djokovic, le problème a été mental. Je ne me suis pas bien préparé. Je me suis mis trop de pres­sion », expli­quait Carlos Alcaraz à L’Equipe.

Un peu plus d’un mois après s’être incliné en quatre sets en demi‐finales de Roland‐Garros contre Novak Djokovic, l’Espagnol a l’oc­ca­sion de prendre une revanche dans un contexte au moins aussi stres­sant : une finale de Wimbledon.

Alors a‑t‐il appris de cette décep­tion ? Le prin­cipal inté­ressé a répondu à la ques­tion en confé­rence de presse.

« Je pense que oui. Je me sens un peu plus expé­ri­menté. Mais cette finale, c’est aussi une petite revanche avec moi‐même. Affronter ce qu’il s’est passé en demi‐finales à Paris, essayer d’être meilleur, apprendre de cela. Ça va être un combat personnel. Mais je veux être la même personne, joyeuse, rester calme. Je vais essayer de me débar­rasser de ma nervo­sité et de profiter du moment parce que, à Roland‐Garros en demi‐finales, je ne me suis proba­ble­ment pas assez fait plaisir dans le premier set. Ce sera diffé­rent pour moi. J’espère ne pas avoir de crampes en finale. Je pense que dimanche ça se passera mieux. Je ferai des exer­cices pour oublier ou essayer d’ou­blier que je vais jouer une finale contre Novak. »