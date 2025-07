S’il est double tenant du titre, et qu’il mène 8–4 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner en ayant remporté leurs cinq dernières confron­ta­tions, Carlos Alcaraz a perdu leur seul duel sur gazon. C’était en huitièmes de finale de Wimbledon, en 2022 (6−1, 6–4, 6–7 [8], 6–3).

« Je me souviens de ce match. Nous sommes des joueurs complè­te­ment diffé­rents sur gazon, mais aussi sur toutes les autres surfaces. Je suis presque certain que ce sera diffé­rent. Je vois Jannik jouer un très bon tennis sur gazon. J’ai souvent dit que le mouve­ment sur gazon est la chose la plus diffi­cile à maîtriser et la plus impor­tante, du moins pour moi. Et le mouve­ment de Jannik sur gazon est incroyable. Il glisse comme s’il jouait sur terre battue. C’est incroyable. Ça va donc être inté­res­sant. Je ne vais pas regarder le match de 2022 parce que, comme je l’ai dit, nous sommes des joueurs complè­te­ment diffé­rents », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.