Carlos Alcaraz, touché au coude droit, n’a pas pu jouer le Queen’s avant Wimbledon, où il avait été éliminé au 2e tour par Daniil Medvedev en 2021 pour son unique parti­ci­pa­tion au tournoi. Comme il l’a expliqué dans des propos rapportés par Ubitennis, le jeune espa­gnol prend ses marques sur gazon. Contrairement à Roland‐Garros où il assu­mait déjà ses ambi­tions, le 7e mondial se montre prudent avant le Grand Chelem londonien.

« Il est essen­tiel d’ap­prendre à se déplacer sur cette surface et nous travaillons beau­coup sur ce point, sur l’amé­lio­ra­tion de notre mouve­ment. Nous peau­fi­nons égale­ment d’autres détails, comme la volée. Certains disent que je suis le favori, mais honnê­te­ment, je ne le pense pas car des joueurs comme Berrettini, Djokovic ou Nadal sont bien meilleurs que moi sur gazon. Ce que je vais essayer de faire, c’est de profiter de cette surface autant que possible, non seule­ment main­te­nant, mais aussi à l’avenir », a déclaré Alcaraz qui devrait suivre de près le tirage au sort ce vendredi à 11h.