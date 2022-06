Battu lors de ses deux matchs sur l’ex­hi­bi­tion de la Giorgio Armani Classic, disputée cette semaine dans le sud de Londres, Carlos Alcaraz s’est présenté en confé­rence de presse à Wimbledon avec beau­coup de prudence. Annoncé comme l’un des favoris du tournoi par certains « experts », le jeune prodige espa­gnol est conscient de la diffi­culté de bien jouer une surface aussi exigeante.

« Je dis toujours que ce n’est pas facile de jouer sur l’herbe, et je n’ai pas eu l’oc­ca­sion de jouer un tournoi avant Wimbledon, donc cette semaine s’an­nonce diffi­cile pour moi, mais je me prépare. La chose la plus diffi­cile, je dirais, est de savoir comment bouger. Pour moi, bien bouger sur le gazon est vrai­ment la chose la plus complexe. Je dirais que jouer de manière agres­sive, essayer d’aller au filet, est la meilleure partie de la trans­po­si­tion de mon jeu d’une autre surface à celle‐ci. »