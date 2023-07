Deux jours après être venu à bout du bombar­dier Nicolas Jarry, Carlos Alcaraz affron­tait un autre colosse ce lundi en la personne de Matteo Berrettini, qui plus est fina­liste de Wimbledon 2021. S’il a concédé le premier set, le numéro 1 mondial a magni­fi­que­ment inversé la tendance pour s’im­poser à nouveau en quatre manches.

« Je pense que la seule personne qui peut honnê­te­ment battre Novak sur le gazon est Berrettini… Sur le gazon, il faut une bombe pour obtenir des points gratuits », analy­sait Nick Kyrgios qui plaçait Berrettini en favori contre Alcaraz. La bombe dont parle Kyrgios corres­pond au service et au coup droit de l’Italien. Des armes létales sur gazon asso­ciés à un revers slicé assez efficace.

Mais des armes, Carlos Alcaraz en a égale­ment énor­mé­ment. Des points faibles ? Très, très peu. Il prou­vait une fois de plus à quel point il était spécial. Et surtout, il montrait dans ce match ses immenses qualités de relan­ceur et de contreur.

L’Espagnol montait en puis­sance au fil du match et impo­sait un rythme devenu trop diffi­cile à suivre pour Berrettini, tombeur avec brio de Sonego, De Minaur, Zverev mais revenu d’une période très compli­quée il y a peu.

Lorsque l’Italien deman­dait à ce que le toit soit fermé, en raison du manque de lumi­no­sité, Alcaraz remet­tait un coup de collier pour breaker et conclure sur sa quatrième balle de match : 3–6, 6–3, 6–3, 6–3, en 2h52 de jeu.

Carlos Alcaraz retrou­vera son compère Holger Rune en quarts de finale pour un choc qui promet des étin­celles. Vivement mercredi.