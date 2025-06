Le tirage au sort de l’édition 2025 de Wimbledon s’est tenu ce matin en toute discrétion.

Dans un proto­cole toujours aussi immuable au fil des années – et sans la présence de célé­brités, contrai­re­ment à Roland‐Garros où Ousmane Dembélé avait effectué le tirage – nous connais­sons désor­mais les quarts de finale poten­tiels du tournoi.

(1) Sinner vs Musetti (7)

(4) Draper vs Djokovic (6)

(5) Fritz vs Zverev (3)

(8) Rune vs Alcaraz (2)

Le numéro 1 mondial pour­rait théo­ri­que­ment affronter Lorenzo Musetti, qui effec­tuera son retour sur les courts après sa bles­sure survenue en demi‐finale à Roland‐Garros.

De son côté, le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, retrou­ve­rait Holger Rune comme l’année dernière.

La plus grosse affiche pour­rait bien être un affron­te­ment entre le « GOAT » Novak Djokovic et le héros local Jack Draper, un duel très attendu par le public britannique.

Enfin, le dernier quart de finale mettrait aux prises Taylor Fritz et Alexander Zverev, pour une revanche de l’an passé, que l’Américain avait remportée en cinq manches.