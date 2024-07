Même si l’in­cer­ti­tude existe, il semble bien que la forme de l’Espagnol soit supé­rieure à celle du Serbe. En effet, tout au long de son parcours, Carlos a eu des adver­saires redou­tables et il a senti un peu le vent de la défaite. Cela l’a obligé à cher­cher des solu­tions mais aussi à jouer à son meilleur niveau. Il sait donc qu’il sera capable de tout face à Djokovic.

Le parcours de Novak a été plus facile, c’est donc une bonne nouvelle en terme de fraî­cheur mais cela ne lui a pas permis de tester ses réelles limites. Face à Alcaraz, tout ira plus vite et même s’il se dit guéri, son genou va passer le test ultime.

Fort de toutes ces infor­ma­tions, on se dit donc qu’Alcaraz a une petite longueur d’avance et qu’il est donc le favori de cette finale de Wimbledon d’au­tant que le public sera aussi derrière lui.

Dans cette confi­gu­ra­tion, on sait que Carlos peut alors se sublimer. Si jamais cela tourne en sa faveur, il faudra juste qu’il évite le fameux excès de confiance car Nole, plus que n’im­porte quel joueur, saisira la moindre faille.