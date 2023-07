Alors que Novak Djokovic pour­rait remporter un 8e titre à Wimbledon, égalant ainsi Roger Federer, Carlos Alcaraz, qui a grandi en idolâ­trant le Suisse, pour­rait l’en empêcher.

Le plus jeune numéro 1 mondial a égale­ment exprimé toute son admi­ra­tion pour le Serbe.

« Eh bien, j’ai grandi regar­dant Novak aussi. Il a battu tous les grands, Roger et Rafa, quand il était plus jeune. Ce qu’il est devenu aujourd’hui, tout ce qu’il a vécu, c’est incroyable. Comme je l’ai déjà dit, il n’a aucune faiblesse. C’est un homme complet, un joueur complet. Il est incroyable. Il ne fait rien de mal sur le terrain. Physiquement, c’est une bête. Mentalement, c’est une bête. Tout est incroyable pour lui. Je pense que c’est un mélange de tout cela qui fait que je l’ad­mire le plus. »