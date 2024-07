Carlos va affronter en demi‐finale le Russe Daniil Medvedev. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont joués six fois, l’Espagnol mène 4 à 2. Sur gazon, deux duels et une victoire partout.

Lors de sa confé­rence de presse, Carlitos a dressé un portrait du Russe assez réaliste.

« Pour moi, la chose la plus diffi­cile à jouer avec Daniil, ou la chose la plus spéciale à son sujet en tant que joueur, c’est qu’il peut atteindre toutes les balles. Il est comme un mur, il récu­père toutes les balles. J’ai l’im­pres­sion que je peux frapper un coup incroyable et qu’il sera toujours là pour le renvoyer »