En confé­rence de presse après sa victoire au deuxième tour de Wimbledon contre Aleksandar Vukic, 7–6(5), 6–2, 6–2, Carlos Alcaraz a évoqué les efforts effec­tués en dehors du court que les gens ne voient pas.

« J’ai un peu changé ces derniers temps. Je me couche tôt, je mange bien, je me concentre 24 heures sur 24 sur le tennis, je me concentre sur tout ce que je peux faire pour être plus perfor­mant sur le court. J’essaie égale­ment de moins utiliser le télé­phone, ce qui a été diffi­cile pour moi (rires). Je fais face à certaines choses, je me couche tôt, j’es­saie de respecter les heures de sommeil et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être perfor­mant sur le court ».