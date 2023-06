Vainqueur des quatre dernières éditions à Wimbledon et invaincu sur le Centre Court depuis 2013, Novak Djokovic sera une nouvelle l’homme à battre de cette édition 2023 (3 au 16 juillet) du Grand Chelem londonien.

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, fort de son titre au Queen’s, espère évidem­ment renverser le roi dans son jardin.

« Comme je l’ai dit, j’ai ressenti l’amour des gens dès le premier jour, et pour moi, c’est vrai­ment, vrai­ment impor­tant de ressentir la même énergie à Wimbledon, le même amour que j’ai ressenti pendant cette semaine. J’espère que cela m’ai­dera à passer les tours. Mais j’ai aussi vu que Djokovic n’avait plus perdu de match sur le Centre Court depuis 2013 et sa défaite en finale contre Murray. Cela fait donc 10 ans qu’il n’a pas perdu de match sur le court central de Wimbledon. C’est donc un peu fou, mais j’es­père que le public sera derrière moi et que je pour­rais changer cette statistique. »