Vainqueur en 5 manches de Frances Tiafoe lors d’un duel hale­tant, l’Espagnol a une nouvelle fois confirmé qu’il savait dans un 5ème set élever son niveau de jeu. Avec 12 victoires en 13 matchs au 5ème, Carlitos possède une statis­tique assez unique. Alors que certains cham­pions peuvent être rattraper par la peur dans cet exer­cice, lui c’est tout le contraire.

« Je me rends compte que je suis un grand joueur dans le cinquième set. Je pousse mon rival et je l’amène à la limite, j’es­saie de faire en sorte qu’il soit à 100% physi­que­ment et menta­le­ment. Il est parfois diffi­cile pour l’adversaire de main­tenir ce type d’intensité et ce niveau dans le cinquième set. Dans ma tête, je pense que je suis bon dans ce domaine, que je dois croire que je vais gagner et que je vais montrer mon meilleur tennis. En fait, je pense que je vais gagner, c’est ce qui fait la diffé­rence pour moi. »