Après un premier tour « touchy » face à Struff, Carlos semble avoir trouvé ses marques. Ce vendredi, il n’a fait qu’une bouchée d’Otte alors que l’on aurait pu penser que l’Allemand allait lui poser quelques problèmes.

En confé­rence de presse, l’Espagnol a confirmé qu’il progres­sait de match en match.

« Chaque match est une « guerre », disons. Chaque match peut être excep­tionnel ou être le pire. Lundi, c’était le premier sur le gazon, c’était vrai­ment diffi­cile. Le jeu de Struff est incroyable. Maintenant en quatre ou cinq jours, vous apprenez à jouer davan­tage sur le gazon, à mieux vous déplacer, grâce à l’en­traî­ne­ment et aux matches. Du coup, je ne peux le nier, je me sens plus à l’aise pour jouer sur le gazon. Sur cette surface, il faut jouer de manière plus agres­sive, aller au filet. C’est l’idée que je me fais quand je joue, ne pas laisser mon adver­saire dominer le duel. Je pense l’avoir bien fait aujourd’hui, je vais essayer de le répéter lors du prochain match ».