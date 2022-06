Carlos Alcaraz va faire son entrée en lice à Wimbledon ce lundi avec un manque évident de repères, et deux défaites sur la Giorgio Armani Classic, une exhi­bi­tion disputée dans le sud de Londres la semaine dernière. Il affronte en plus le dange­reux Jan‐Lennard Struff. Tout sauf un cadeau. Le jeune espa­gnol, éliminé par Daniil Medvedev au 2e tour en 2021, a expliqué tout le travail effectué pour s’amé­liorer sur gazon.

« J’essaie de voir les entraî­ne­ments des meilleurs joueurs. Evans, je pense qu’il joue très bien sur gazon. J’essaie de copier certaines choses des meilleurs. Je regarde toujours des vidéos de Federer, Djokovic, Rafa, Andy (Murray) aussi, j’es­saie de copier les mouve­ments et les choses qu’ils font. La chose la plus diffi­cile, je dirais, c’est de bouger. Pour moi, bien bouger sur le gazon est la chose la plus diffi­cile. Je dirais que jouer de manière agres­sive, essayer d’aller au filet, c’est la meilleure partie à trans­poser dans mon jeu des autres surfaces à celle‐ci. »