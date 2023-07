Quelques jours après sa victoire à Wimbledon, Alcaraz a encore du mal à réaliser l’exploit qu’il vient d’ac­com­plir. Mais sa noto­riété ‚qui ne s’arrête plus de grimper, lui rappelle qu’il n’est pas un jeune de 20 ans comme les autres. Une célé­brité parfois diffi­cile à gérer pour l’Espagnol.

« La noto­riété à des bons et des mauvais côtés. Parfois, il me manque de pouvoir faire certaines choses. J’aimerais faire certaines choses que font les jeunes normaux de 20 ans, mais c’est de courte durée. Tout le monde veut vivre son rêve et j’ai la chance de pouvoir le vivre et le réaliser, d’être entouré de grandes légendes du sport espa­gnol et du sport en général, de tous les domaines. Pour pouvoir discuter avec eux… C’était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, d’une manière ou d’une autre. Quand ils vous disent qu’ils vous admirent, vous ne le croyez pas, donc il a ses bonnes choses et ses pas si bonnes choses. »